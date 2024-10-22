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МИД Польши решил закрыть Генконсульство РФ в Познани

17:12 22.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Польши принял решение закрыть Генконсульство РФ в Познани, его персонал будет выслан из страны. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Радослав Сикорский.

«В этой связи я принял решение об отзыве разрешения на деятельность консульства РФ в Познани. Пребывание его персонала на территории Республики Польша будет признано нежелательным», — заявил он на брифинге, трансляцию которого вел телеканал TVP Info.

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