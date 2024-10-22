Саммит БРИКС согласовал общую позицию по Украине - Ушаков

18:40 Источник: Интерфакс

Общая позиция стран-участниц БРИКС по Украине будет отражена в итоговой декларации саммита, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Там формулировка уже согласована. Она не вызывает ни у кого возражений. Это общая позиция", - сказал Ушаков в интервью "Первому каналу", имея в виду общую позицию стран БРИКС по Украине.

"Общий подход, который удалось согласовать для включения в декларацию", - отметил он.