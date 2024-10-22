Саммит БРИКС согласовал общую позицию по Украине - Ушаков
18:40 22.10.2024 Источник: Интерфакс
Общая позиция стран-участниц БРИКС по Украине будет отражена в итоговой декларации саммита, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Там формулировка уже согласована. Она не вызывает ни у кого возражений. Это общая позиция", - сказал Ушаков в интервью "Первому каналу", имея в виду общую позицию стран БРИКС по Украине.
"Общий подход, который удалось согласовать для включения в декларацию", - отметил он.
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