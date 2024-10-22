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Генсек ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани

19:25 22.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщили журналистам в офисе генсека.

«Я могу подтвердить, что генеральный секретарь вновь примет участие в саммите БРИКС, который на этот раз проходит в Казани», — сказал заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

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