Премьер Индии и председатель КНР проведут двустороннюю встречу в Казани

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин проведут двустороннюю встречу на полях саммита БРИКС в Казани 23 октября. Об этом сообщил на пресс-конференции первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри.

«Я могу подтвердить, что завтра на полях саммита БРИКС состоится двусторонняя встреча между премьер-министром Моди и председателем КНР Си Цзиньпином», — сказал Мисри.