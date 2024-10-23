За ночь над Крымом уничтожены 10 БПЛА ВСУ, еще 4 сбиты над Ростовской областью — МО РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожили 10 украинских беспилотников над территорией Крыма, еще 4 — над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов. 4 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области и 10 БПЛА сбиты — над территорией Республики Крым», — сообщили в ведомстве.