За ночь над Крымом уничтожены 10 БПЛА ВСУ, еще 4 сбиты над Ростовской областью — МО РФ
09:00 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожили 10 украинских беспилотников над территорией Крыма, еще 4 — над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов. 4 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области и 10 БПЛА сбиты — над территорией Республики Крым», — сообщили в ведомстве.
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