Израиль заявил о ликвидации главы исполнительного совета «Хезболлах» Сафи ад-Дина
09:20 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильская армия официально заявила о ликвидации главы исполнительного совета шиитской организации «Хезболлах» Хашема Сафи ад-Дина. Он считался основным претендентом на пост генерального секретаря движения после ликвидации его прежнего многолетнего лидера Хасана Насруллы.
«Сейчас можно подтвердить, что в результате удара, нанесенного около трех недель назад, глава исполнительного совета террористической организации „Хезболлах“ Хашем Сафи ад-Дин и начальник разведывательного штаба „Хезболлах“ Хусейн Али аз-Зейма были убиты в [предместье] Дахия в Бейруте вместе с другими командирами „Хезболлах“, — говорится в заявлении пресс-службы израильской армии.
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