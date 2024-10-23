Израиль заявил о ликвидации главы исполнительного совета «Хезболлах» Сафи ад-Дина

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильская армия официально заявила о ликвидации главы исполнительного совета шиитской организации «Хезболлах» Хашема Сафи ад-Дина. Он считался основным претендентом на пост генерального секретаря движения после ликвидации его прежнего многолетнего лидера Хасана Насруллы.

«Сейчас можно подтвердить, что в результате удара, нанесенного около трех недель назад, глава исполнительного совета террористической организации „Хезболлах“ Хашем Сафи ад-Дин и начальник разведывательного штаба „Хезболлах“ Хусейн Али аз-Зейма были убиты в [предместье] Дахия в Бейруте вместе с другими командирами „Хезболлах“, — говорится в заявлении пресс-службы израильской армии.