Зеленский назвал "первый шаг" для завершения конфликта

10:00 Источник: РБК

Взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению боевых действий, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times.

«Мы увидели во время первого саммита [мира], что может быть принято решение по энергетической безопасности. Иными словами — мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», — сказал Зеленский. РБК