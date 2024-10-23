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НОВОСТИ

Зеленский назвал "первый шаг" для завершения конфликта

10:00 23.10.2024 Источник: РБК

Взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению боевых действий, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times.

«Мы увидели во время первого саммита [мира], что может быть принято решение по энергетической безопасности. Иными словами — мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», — сказал Зеленский.  РБК

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