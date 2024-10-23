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Более 70 тысяч жителей Харьковщины эвакуировались в РФ с 2022 года — Ганчев

10:05 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 70 тысяч жителей Харьковской области, по последним данным, эвакуировались на территорию РФ с 2022 года. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«С 2022 года с территории Харьковской области на территорию Российской Федерации переместились более 70 тысяч человек. Как изменилась эта цифра после 2022 года, достоверно неизвестно, но можем предположить, что она увеличилась», — сказал он.

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