Более 70 тысяч жителей Харьковщины эвакуировались в РФ с 2022 года — Ганчев
10:05 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 70 тысяч жителей Харьковской области, по последним данным, эвакуировались на территорию РФ с 2022 года. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«С 2022 года с территории Харьковской области на территорию Российской Федерации переместились более 70 тысяч человек. Как изменилась эта цифра после 2022 года, достоверно неизвестно, но можем предположить, что она увеличилась», — сказал он.
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