Четыре безэкипажных катера, следовавших к Крыму, уничтожены в Черном море

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Морская авиация уничтожила четыре украинских безэкипажных катера, следовавших к Крымскому полуострову, в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуосторову», — сообщили там.