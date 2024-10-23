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НОВОСТИ

Четыре безэкипажных катера, следовавших к Крыму, уничтожены в Черном море

10:20 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Морская авиация уничтожила четыре украинских безэкипажных катера, следовавших к Крымскому полуострову, в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуосторову», — сообщили там.

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