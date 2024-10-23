Израиль за сутки уничтожил около 70 боевиков «Хезболлах» в Ливане — армия
10:32 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армия обороны Израиля за минувшие сутки уничтожила около 70 бойцов шиитского движения «Хезболлах» на юге Ливана. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.
«За минувший день наши силы уничтожили около 70 террористов в ходе операций на земле и с воздуха», — указывается в сообщении.
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