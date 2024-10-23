Запущенные с Украины ATACMS уже не смогут достичь объектов ВКС РФ — шеф Пентагона

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не дают Украине разрешение наносить удары по РФ ракетами большой дальности ATACMS, поскольку места базирования российских Воздушно-космических сил уже находятся вне зоны их досягаемости. Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин.

«Россия уже вывела свою авиацию за пределы досягаемости ATACMS», — сказал он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, почему вашингтонская администрация не дает Киеву разрешение на ракетные удары по РФ.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул в беседе с журналистами, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания.