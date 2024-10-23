Путин провел беседы тет-а-тет практически со всеми приехавшими на саммит БРИКС лидерами

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин накануне провел беседы в формате тет-а-тет практически со всеми лидерами, которые приехали для участия в саммите БРИКС, обсуждались самые важные и чувствительные вопросы, сообщил в среду помощник главы государства Юрий Ушаков.

«А потом была тоже интересная вещь. Удалось нашему руководителю провести беседы еще в формате тет-а-тет. Буквально со всеми лидерами он отходил в сторонку. И обсуждали, так скажем, самые важные, самые чувствительные вопросы. Это тоже удалось сделать вчера», — сказал помощник президента РФ.