Путин провел беседы тет-а-тет практически со всеми приехавшими на саммит БРИКС лидерами
11:05 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин накануне провел беседы в формате тет-а-тет практически со всеми лидерами, которые приехали для участия в саммите БРИКС, обсуждались самые важные и чувствительные вопросы, сообщил в среду помощник главы государства Юрий Ушаков.
«А потом была тоже интересная вещь. Удалось нашему руководителю провести беседы еще в формате тет-а-тет. Буквально со всеми лидерами он отходил в сторонку. И обсуждали, так скажем, самые важные, самые чувствительные вопросы. Это тоже удалось сделать вчера», — сказал помощник президента РФ.
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