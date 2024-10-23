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НОВОСТИ

Каждое третье преступление в РФ совершается с использованием цифровых технологий

11:20 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждое третье преступление в России совершается при использовании цифровых технологий, сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в своем приветственном слове, которое было зачитано участникам форума «Спектр».

«На сегодняшний день каждое третье преступление в нашей стране совершается с использованием цифровых технологий», — сказал Григоренко.

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