Каждое третье преступление в РФ совершается с использованием цифровых технологий

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждое третье преступление в России совершается при использовании цифровых технологий, сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в своем приветственном слове, которое было зачитано участникам форума «Спектр».

«На сегодняшний день каждое третье преступление в нашей стране совершается с использованием цифровых технологий», — сказал Григоренко.