НАТО в 2024 году провело серию крупнейших учений со времен холодной войны — Белоусов
11:32 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО в 2024 году провело серию крупнейших со времен холодной войны учений со сценариями полномасштабного конфликта с РФ и союзниками, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
«В текущем году натовцы провели серию крупнейших со времен холодной войны учений, на которых отрабатывались сценарии полномасштабного конфликта с Россией и ее союзниками. Увеличивается численность коалиционных сил альянса. Повышается учебно-боевая и разведывательная деятельность», — сказал Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии в Минске в среду.
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