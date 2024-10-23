НАТО в 2024 году провело серию крупнейших учений со времен холодной войны — Белоусов

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО в 2024 году провело серию крупнейших со времен холодной войны учений со сценариями полномасштабного конфликта с РФ и союзниками, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

«В текущем году натовцы провели серию крупнейших со времен холодной войны учений, на которых отрабатывались сценарии полномасштабного конфликта с Россией и ее союзниками. Увеличивается численность коалиционных сил альянса. Повышается учебно-боевая и разведывательная деятельность», — сказал Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии в Минске в среду.