Планы ЕС отказаться от российского газа к 2027 году находятся под угрозой — Bloomberg

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не сможет сократить поставки российского газа, что ставит под угрозу планы объединения отказаться от топлива из РФ к 2027 году. Такое мнение приводится в материале агентства Bloomberg.

По его оценкам, вопреки планам Европы отказаться от российского газа к 2027 году, объемы его поставок перестали сокращаться. Вместо этого «зависимость сейчас несколько возрастает». Так, с начала текущего года российские поставки газа обеспечивают около 20% всего газового импорта ЕС, в прошлом году этот показатель составлял 15%. Bloomberg подчеркивает, что ЕС с трудом дается снижение спроса на российский газ, что «подрывает производственную активность в регионе, возможно навсегда».

Агентство отмечает, что для ряда стран ЕС, в том числе Испании, особенно важен импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). В случае прекращения его поставок Евросоюзу придется наращивать закупки у других стран, в частности США, Катара, Австралии и Нигерии, что приведет к росту цен на топливо, указывает Bloomberg.

В 2021 году российские поставки газа составляли около 45% всего газового импорта ЕС. Большинство стран сообщества приняли согласованное решение отказаться от поставок российского трубопроводного газа, после того как в ответ на санкции Евросоюза Россия обязала все недружественные страны платить за газ в рублях. В то же время за последние два года произошел резкий рост закупок российского СПГ странами ЕС, которые выросли на 40% от уровня 2021 года. В мае 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение зависимости от российского газа к 2027 году.