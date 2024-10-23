Саммит БРИКС показал упадок британского влияния в мире — Politico
12:20 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Саммит БРИКС в Казани продемонстрировал упадок британского влияния в мире, признает европейское издание газеты Politico в статье под названием «Конец Британской империи».
Издание отмечает, что лидеры таких страны как Индия и ЮАР, считавшиеся на протяжении многих лет важными союзниками Великобритании, предпочли поездку в Казань участию в проходящем раз в два года саммите Содружества, который созывают король Карл III и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Самоа 25–26 октября.
«Однако с одного взгляда на список гостей становится ясно, что притягательность гостеприимства британского монарха уже не та, что прежде», — констатирует газета. «Премьер Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамапоса — двое из наиболее влиятельных лидеров в составе Содружества, которые должны были бы присутствовать, — оба предпочли его пропустить в пользу саммита БРИКС — отдельного собрания ключевых развивающихся стран, организованного президентом России Владимиром Путиным в Казани, где также присутствует [председатель КНР] Си Цзиньпин», — отмечает Politico.
Газета добавляет, что и ряд других значимых для Лондона государств предпочли Казань, в частности Шри-Ланка. При этом, даже неоспоримый западный союзник Великобритании — Канада, «которая входит в могущественную сеть разведывательных структур „Пять глаз“, направляет на саммит не главу правительства и даже не министра иностранных дел, а лишь своего верховного комиссара (посла — прим. ТАСС) в Великобритании».
Однако и подтвердившие участники саммита на Самоа представители 55 бывших британских колоний вызывают у Politico озабоченность своим стремлением вынести на повестку Содружества требования от Великобритании финансовых компенсаций за столетия колониализма и работорговлю.
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