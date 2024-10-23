Власти предложат новые меры поддержки ипотеки после охлаждения инфляции — Хуснуллин
12:32 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Строительный комплекс инициирует новые меры поддержки ипотеки в РФ, как только инфляция в стране начнет снижаться. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая на XXV Московском международном жилищном конгрессе.
«Как только инфляция пойдет на спад, мы будем выходить в правительство с дополнительными мерами по поддержке ипотеки», — сказал он.
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