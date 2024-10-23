Предложения Зеленского говорят об отсутствии в его планах переговоров с РФ — Ушаков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что предложения президента Украины Владимира Зеленского о многом говорят — в его планах нет переговоров.

«Я слышал, что он предложил на днях не план переговоров, а „план победы“. Вот это о многом говорит», — сказал Ушаков журналистам с улыбкой.