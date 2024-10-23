Штаб Трампа подал в избирком жалобу на британских лейбористов за вмешательство в выборы

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штаб кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа направил в Федеральную избирательную комиссию документ, в котором обвинил правящую в Великобритании Лейбористскую партию во вмешательстве в американские выборы. Об этом сообщила газета Politico.

Подобное официальное обращение в американский избирком последовало, по ее данным, после объявления о том, что около 100 действующих и бывших работников Лейбористской партии отправляются в США для участия в избирательной кампании кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Предполагается, что они будут вести агитацию в штатах Северная Каролина, Пенсильвания, Невада и Вирджиния в преддверии голосования 5 ноября.

«Тем, кто ищет иностранное вмешательство» в выборы, не нужно далеко ходить, приводит издание выдержки из обращения адвоката кампании Трампа Гэри Лавковски. «Вмешательство происходит на виду», — отметил юрист, который потребовал от избиркома немедленно начать расследование в отношении подобной деятельности.

Во вмешательстве в выборы в США ранее обвинил лейбористов лидер британской правопопулистской партии Reform UK («Реформировать Соединенное Королевство») Найджел Фараж. Политик, поддерживающий дружеские отношения с экс-президентом США Трампом, назвал действия лейбористов вмешательством в избирательный процесс. По словам Фаража, это «будет выглядеть особенно глупо, если Трамп победит».