Штаб Трампа подал в избирком жалобу на британских лейбористов за вмешательство в выборы
13:05 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Штаб кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа направил в Федеральную избирательную комиссию документ, в котором обвинил правящую в Великобритании Лейбористскую партию во вмешательстве в американские выборы. Об этом сообщила газета Politico.
Подобное официальное обращение в американский избирком последовало, по ее данным, после объявления о том, что около 100 действующих и бывших работников Лейбористской партии отправляются в США для участия в избирательной кампании кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Предполагается, что они будут вести агитацию в штатах Северная Каролина, Пенсильвания, Невада и Вирджиния в преддверии голосования 5 ноября.
«Тем, кто ищет иностранное вмешательство» в выборы, не нужно далеко ходить, приводит издание выдержки из обращения адвоката кампании Трампа Гэри Лавковски. «Вмешательство происходит на виду», — отметил юрист, который потребовал от избиркома немедленно начать расследование в отношении подобной деятельности.
Во вмешательстве в выборы в США ранее обвинил лейбористов лидер британской правопопулистской партии Reform UK («Реформировать Соединенное Королевство») Найджел Фараж. Политик, поддерживающий дружеские отношения с экс-президентом США Трампом, назвал действия лейбористов вмешательством в избирательный процесс. По словам Фаража, это «будет выглядеть особенно глупо, если Трамп победит».
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