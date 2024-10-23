В Вашингтоне отвергли план Зеленского, но не говорят ему об этом в лицо — The Economist
13:20 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство США отвергло так называемый план победы президента Украины Владимира Зеленского, но не говорит ему об этом открыто. Об этом британскому еженедельнику The Economist на условиях анонимности сообщил высокопоставленный украинский чиновник.
«Они заявляют, что это непроходной вариант, хотя часть проблемы в том, что они не говорят об этом в лицо [украинскому] президенту», — сказал собеседник издания.
По его словам, «план победы» Зеленского задумывался как часть «дипломатии принуждения», нацеленной на то, чтобы вынудить Россию начать мирные переговоры с Украиной на более выгодных для Киева условиях.
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