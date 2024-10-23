Число поддельных денежных знаков в РФ в III квартале снизилось почти на 34% — ЦБ РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число поддельных денежных знаков, выявленных в банковской системе РФ, в III квартале снизилось почти на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«В III квартале 2024 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 2 057 поддельных денежных знаков Банка России, что на 33,77% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года», — говорится в сообщении.