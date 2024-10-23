Путин рассказал лидерам Индии, Китая, ЮАР, Египта об успехах в ходе СВО — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин на двусторонних встречах с зарубежными лидерами подробно рассказал о ситуации вокруг Украины. В том числе он проинформировал коллег об успехах российской армии на фронте и о нежелании Киева вести переговоры, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии НТВ.

Вчера на полях саммита БРИКС Путин по-отдельности побеседовал с лидерами Китая, Индии, ЮАР и Египта. Также он встретился с главой Нового банка развития Дилмой Руссефф.

«Украина много обсуждалась в течение вчерашних двусторонних бесед, коих было немало у президента. Как правило, часть, связанная с украинским кризисом, присутствует на повестке дня каждой из встреч. Президент дает четкие оценки нынешнего положения дел и перспектив урегулирования. Отмечая, конечно, нежелание украинской страны вести какие-то переговоры и весьма и весьма положительную динамику на фронте для Вооруженных сил РФ», — сказал Песков.