Нужно бороться с устранением конкурентов при помощи «зеленой» повестки — Путин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны БРИКС должны противодействовать практике борьбы с конкурентами при помощи климатической повестки. О такой направлении работы заявил президент РФ Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.

«Нужно и далее сообща продвигать сбалансированные подходы по вопросам, связанным с переходом мировой экономики на низкоэмиссионные модели развития, — предложил президент РФ. — И всячески противодействовать попыткам использовать климатическую повестку для устранения конкурентов с рынка».

«Особенно это касается развивающихся рынков», — добавил глава российского государства.