Нужно бороться с устранением конкурентов при помощи «зеленой» повестки — Путин
14:12 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны БРИКС должны противодействовать практике борьбы с конкурентами при помощи климатической повестки. О такой направлении работы заявил президент РФ Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.
«Нужно и далее сообща продвигать сбалансированные подходы по вопросам, связанным с переходом мировой экономики на низкоэмиссионные модели развития, — предложил президент РФ. — И всячески противодействовать попыткам использовать климатическую повестку для устранения конкурентов с рынка».
«Особенно это касается развивающихся рынков», — добавил глава российского государства.
НОВОСТИ
- 14:32 23.10.2024
- Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию
- 14:28 23.10.2024
- Собянин: Около 100 крупных торговых центров Москвы оказывают помощь бойцам СВО
- 14:00 23.10.2024
- Путин рассказал лидерам Индии, Китая, ЮАР, Египта об успехах в ходе СВО — Песков
- 13:32 23.10.2024
- Число поддельных денежных знаков в РФ в III квартале снизилось почти на 34% — ЦБ РФ
- 13:20 23.10.2024
- В Вашингтоне отвергли план Зеленского, но не говорят ему об этом в лицо — The Economist
- 13:05 23.10.2024
- Штаб Трампа подал в избирком жалобу на британских лейбористов за вмешательство в выборы
- 13:00 23.10.2024
- Предложения Зеленского говорят об отсутствии в его планах переговоров с РФ — Ушаков
- 12:32 23.10.2024
- Власти предложат новые меры поддержки ипотеки после охлаждения инфляции — Хуснуллин
- 12:20 23.10.2024
- Саммит БРИКС показал упадок британского влияния в мире — Politico
- 12:05 23.10.2024
- Планы ЕС отказаться от российского газа к 2027 году находятся под угрозой — Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать