0
0
46
НОВОСТИ

Нужно бороться с устранением конкурентов при помощи «зеленой» повестки — Путин

14:12 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны БРИКС должны противодействовать практике борьбы с конкурентами при помощи климатической повестки. О такой направлении работы заявил президент РФ Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.

«Нужно и далее сообща продвигать сбалансированные подходы по вопросам, связанным с переходом мировой экономики на низкоэмиссионные модели развития, — предложил президент РФ. — И всячески противодействовать попыткам использовать климатическую повестку для устранения конкурентов с рынка».

«Особенно это касается развивающихся рынков», — добавил глава российского государства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 23.10.2024
Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию
0
29
14:28 23.10.2024
Собянин: Около 100 крупных торговых центров Москвы оказывают помощь бойцам СВО
0
27
14:00 23.10.2024
Путин рассказал лидерам Индии, Китая, ЮАР, Египта об успехах в ходе СВО — Песков
0
105
13:32 23.10.2024
Число поддельных денежных знаков в РФ в III квартале снизилось почти на 34% — ЦБ РФ
0
140
13:20 23.10.2024
В Вашингтоне отвергли план Зеленского, но не говорят ему об этом в лицо — The Economist
0
167
13:05 23.10.2024
Штаб Трампа подал в избирком жалобу на британских лейбористов за вмешательство в выборы
0
159
13:00 23.10.2024
Предложения Зеленского говорят об отсутствии в его планах переговоров с РФ — Ушаков
0
164
12:32 23.10.2024
Власти предложат новые меры поддержки ипотеки после охлаждения инфляции — Хуснуллин
0
235
12:20 23.10.2024
Саммит БРИКС показал упадок британского влияния в мире — Politico
0
286
12:05 23.10.2024
Планы ЕС отказаться от российского газа к 2027 году находятся под угрозой — Bloomberg
0
320

Возврат к списку