Собянин: Около 100 крупных торговых центров Москвы оказывают помощь бойцам СВО

14:28

Предприниматели столицы регулярно организуют сбор гуманитарной помощи для бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО), а также для жителей новых регионов РФ. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, участники фестивалей, например, уже передали больше 30 тонн продуктов.

«Среди них варенье, мед, чай, пряники, продуктовые наборы», — сообщил градоначальник. Он отметил, что продукты, которые сложно транспортировать, например пироги, отправляются в военные госпитали. Также гуманитарные грузы собирают фермеры, участвующие в столичных ярмарках. Они отправляют военнослужащим овощи, колбасу, тушенку, рыбные консервы и другие продукты.

Поддержку участникам СВО оказывают примерно 100 крупных торговых центров мегаполиса. Они ведут сбор продуктов, одежды, гигиенических товаров и различной техники, в том числе военной, которая затем отправляется военнослужащим. Например, собственники торгового центра в Савеловском районе отправляют на фронт плащ-палатки, дождевики, бинокли и станции радиосвязи. Также, по словам Собянина, среди отправленного оборудования пауэрбанки, генераторы, принтеры, компьютеры, мобильные телефоны и квадрокоптеры.