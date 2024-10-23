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НОВОСТИ

Российские войска освободили Серебрянку и Николаевку в ДНР

15:00 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенные пункты Серебрянка и Николаевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Серебрянка в ДНР. <…> Подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника», — сообщили там.

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