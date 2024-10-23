Украина и лидеры ЕС хотят втянуть Европу в войну с Россией, Венгрия этого не хочет — Орбан
15:12 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев и Брюссель хотят втянуть всю Европу в войну с Россией путем приглашения Украины в НАТО, Венгрия этого не хочет. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, обращаясь к гражданам страны в связи с 68-й годовщиной венгерского восстания 1956 года.
«За последние 70 лет мы никогда еще не были так близки к новой мировой войне, как сейчас», — сказал глава венгерского правительства, выступая на открытой площадке в столичном парке Милленариш, куда смогли прийти без предварительной регистрации все желающие. Орбан отметил, что «европейские лидеры и брюссельские бюрократы втянули Европу» в конфликт на Украине, а теперь «они хотят втянуть весь Европейский союз в российско-украинскую войну».
По мнению премьера, об этом свидетельствуют намерение Брюсселя продолжать военную помощь Киеву и военный план, выдвинутый президентом Украины Владимиром Зеленским. Суть так называемого плана победы Зеленского заключается в «расширении масштабов войны путем приглашения Украины вступить в НАТО и переноса линии фронта на территорию России», предупредил Орбан.
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