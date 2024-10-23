Лукашенко заявил, что пойдет на президентские выборы в 2025 году
16:00 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в январе 2025 года.
«Да, Оля, пойду», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в интервью ведущей программы «60 минут» на канале «Россия-1» Ольге Скабеевой. Выдержку из интервью привела Скабеева в своем телеграм-канале.
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