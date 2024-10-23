Лукашенко заявил, что пойдет на президентские выборы в 2025 году

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в январе 2025 года.

«Да, Оля, пойду», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в интервью ведущей программы «60 минут» на канале «Россия-1» Ольге Скабеевой. Выдержку из интервью привела Скабеева в своем телеграм-канале.