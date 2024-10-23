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Договор о всеобъемлющем партнерстве с Ираном вскоре будет подписан — Путин

17:00 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном вскоре будет подписан в торжественной обстановке. Об этом президент РФ Владимир Путин высказал на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

«Скоро мы сможем закрепить достигнутые результаты новым большим международным договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном», — сказал Путин. Он выразил признательность своему собеседнику за то, что тот принял приглашение посетить нашу страну с отдельным визитом с тем, чтобы подписать этот документ и другие важные документы в торжественный обстановке.

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