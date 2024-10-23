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НОВОСТИ

ВСУ потеряли за сутки на курском направлении больше 280 человек и 3 танка — Минобороны РФ

17:12 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на курском направлении более 280 человек, а также три танка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, три боевые машины пехоты, из них одна БМП Bradley производства США, и семь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, шесть автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили там.

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