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НОВОСТИ

Террористы напали на объект аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре

17:40 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Напавшие на объект аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре террористы вооружены автоматами, пистолетами и могут иметь при себе взрывчатку и большое количество патронов. Об этом сообщил телеканал NTV, который продемонстрировал фотографии боевиков, сделанные с помощью камер видеонаблюдения.

Отмечается, что в нападении участвовали как минимум двое — мужчина и женщина, одетые в черную форму. У них в руках автоматы и пистолеты, а за плечами объемные рюкзаки. В них, по предварительной версии, находятся дополнительные магазины с патронами, а также взрывчатка.

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