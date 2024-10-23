Актриса Светлана Пермякова посетила Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве

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В московском Едином пункте отбора на военную службу по контракту побывала актриса Светлана Пермякова. Она впервые посещала подобное учреждение и была впечатлена его четкой работой, а также и удобством сервиса для посетителей. «Все очень грамотно построено – от самой первой ступени до поэтапного прохождения по всем кабинетам, - говорит артистка. - Меня поразило, что везде порядок, как и должно быть у военных, все четко и понятно, без лишней суеты. Если даже нужно где-то подождать, есть место, где отдохнуть, выпить чай, поесть. Сюда приходят люди уже осознанные, со знанием своего долга».

Пермякова пожелала военнослужащим скорее вернуться домой. «Хотелось бы поддержать бойцов и пожелать, чтобы ребята шли выполнять свой долг и были спокойны, что дома их ждут и любят, что они обязательно вернутся», – заявила она.

Напомним, Единый пункт отбора на военную службу по контракту действует в Москве с апреля 2023 года. Учреждение работает на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. Посетителей принимают в будни с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00. Запись на визит доступна на портале mos.ru. Кроме того, можно получить консультации о возможности службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей на горячей линии по номеру 117. На вопросы по этой теме отвечает и чат-бот @MskContract_bot в Telegram.