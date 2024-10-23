В Ростехе призвали усовершенствовать подходы к целевому обучению
18:42 23.10.2024
Глава Ростеха Сергей Чемезов выступил в Совете Федерации с рядом предложений, направленных на усиление подготовки квалифицированных специалистов для промышленности.
В частности, Сергей Чемезов предложил усилить роль работодателя при отборе абитуриентов на целевое обучение, а также повысить вовлеченность региональных властей в процессы профориентации школьников и удержания выпускников технических вузов в своих регионах.
Помимо этого, он призвал обеспечить целевой прием в учебные заведения системы среднего профессионального образования.
Кроме того, глава Ростеха предложил предоставить отсрочку от военной службы по призыву целевикам, которые после окончания средних и высших учебных заведений трудоустроились на предприятия ОПК.
Также действенной мерой Сергей Чемезов назвал развитие жилищных программ для работников ОПК.
В настоящее время при участии организаций Ростеха создано порядка 200 инженерных классов по всей стране. Организации Госкорпорации выступили партнерами 36 образовательно-производственных кластеров для подготовки специалистов рабочих профессий. Кроме того, компании Ростеха являются индустриальными партнерами 21 ведущего технического вуза России и 18 Передовых инженерных школ.
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