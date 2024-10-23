0
0
149
НОВОСТИ

Лукашенко: Руководство Украины хотело бы ядерного конфликта с Россией

19:25 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины хотели бы начала ядерного конфликта с участием России, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«То, что руководство Украины хотело бы ядерного конфликта [с Россией] <…>. Слушайте, [уверенность в этом] больше 300%. Я не убежден, я просто это знаю. Не буду пока называть эти источники, но я это знаю», — сказал он в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 23.10.2024
Лукашенко рассказал, что может быть, если Украина сбросит на РФ "грязную бомбу"
0
69
20:15 23.10.2024
Президент Белоруссии считает, что боевые действия на Украине в этом году не завершатся
0
92
20:00 23.10.2024
Зеленскому не позволят создать ядерное оружие ни Россия, ни Запад - Лукашенко
0
113
19:00 23.10.2024
Продолжаются усилия по устранению проблем в межбанковских расчетах между РФ и Турцией - Эрдоган
0
184
18:42 23.10.2024
В Ростехе призвали усовершенствовать подходы к целевому обучению
0
192
18:35 23.10.2024
В Казани в рамках саммита БРИКС проходит встреча лидеров России и Турции
0
225
18:17 23.10.2024
Глава МИД Эстонии предложил православной церкви отделиться от Московского патриархата
0
240
17:47 23.10.2024
Актриса Светлана Пермякова посетила Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве
0
233
17:40 23.10.2024
Террористы напали на объект аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре
0
283
17:12 23.10.2024
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении больше 280 человек и 3 танка — Минобороны РФ
0
281

Возврат к списку