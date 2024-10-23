Лукашенко: Руководство Украины хотело бы ядерного конфликта с Россией
19:25 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Украины хотели бы начала ядерного конфликта с участием России, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«То, что руководство Украины хотело бы ядерного конфликта [с Россией] <…>. Слушайте, [уверенность в этом] больше 300%. Я не убежден, я просто это знаю. Не буду пока называть эти источники, но я это знаю», — сказал он в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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