Президент Белоруссии считает, что боевые действия на Украине в этом году не завершатся

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевые действия на Украине в текущем году не закончатся. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», фрагмент которого распространило агентство БелТА.

«Нет, [боевые действия] в этом году не закончится», — ответил он на вопрос, возможно ли окончание вооруженного конфликта на Украине в этом году.