Лукашенко рассказал, что может быть, если Украина сбросит на РФ "грязную бомбу"

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Применение Киевом «грязной бомбы» против Москвы или любого другого города РФ вызовет ответный удар, в результате которого Украина перестанет существовать. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Слушайте, не такой он (украинский президент Владимир Зеленский — прим. ТАСС) смелый. Для того, чтобы нажать красную кнопку, надо обладать определенной смелостью. Во-вторых, надо думать о том, что будет потом. Ну нажал, дальше что? Что, Россия рухнет от того, что ты „грязную бомбу“ сбросишь, даже на Москву? Нет, Россия не погибнет, но ударит так, что Украина исчезнет», — сказал он в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».