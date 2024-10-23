Начштаба Сил беспилотных систем ВСУ заподозрили в связях с РФ и уволили

21:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник штаба командования Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Гладкий, отстраненный ранее командованием из-за подозрений в связях его семьи с Россией, снят с должности. Об этом сообщил штаб-сержант беспилотных систем Александр Ярмак.

«Нам поменяли начальника штаба», — приводит его слова украинское издание «Общественное».

По информации издания, новым начштаба беспилотных сил стал экс-командир 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей Халабуда.