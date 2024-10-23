СМИ подсчитали, на сколько Тайваню хватит продовольствия в случае блокады
22:50 23.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сформированных властями Тайваня запасов продовольствия на случай морской блокады острова хватит на семь месяцев. Об этом сообщил информационный портал «Ляньхэ синьвэньван».
Согласно местному законодательству, правительство должно поддерживать на 160 специальных складах запас риса, которого 23,4 млн жителей острова хватит по меньшей мере на три месяца. Однако в последнем переданном в Законодательный юань отчете сельскохозяйственного ведомства Тайваня указывается, что нынешних запасов хватит на семь месяцев.
Во время изучения документа законодатели указали, что в настоящее время остров обеспечивает свои потребности в продовольствии только на 33,3% — это минимальное значение за 18 лет. В ответ глава сельскохозяйственного ведомства Тайваня Чэнь Цзюньцзи подчеркнул, что правительство планирует увеличить показатель до 40%.
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