МВФ подтвердил, что баланс сил мировой экономики отходит от G7 к БРИКС — Bloomberg
09:20 24.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мировая экономика в ближайшие пять лет будет полагаться на страны БРИКС больше, чем на государства Группы семи. К таким выводам пришло агентство Bloomberg, основываясь на последнем прогнозе Международного валютного фонда (МВФ).
Ожидается, что большая доля роста в предстоящий период будет приходиться на такие мощные экономики БРИКС, как Россия, Китай, Индия и Бразилия. В то же время ожидаемый вклад членов G7, таких как США, Германия и Япония, был пересмотрен в сторону понижения.
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