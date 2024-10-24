Роскомнадзор предлагает установить стандарты сбора персональных данных

10:00 Источник: РБК

Роскомнадзор предлагает разработать и закрепить на законодательном уровне обязательные стандарты работы с персональными данными, которым должны будут следовать все участники оборота таких данных. Об этом РБК рассказал представитель ведомства. По его словам, эта инициатива — пока в стадии предложения.

Организации смогут собирать только те данные, которые действительно нужны для выполнения конкретных задач, и сбор будет возможен только на основании закона, а не по согласию граждан, как это происходит сейчас. Вместо того чтобы получать данные напрямую от граждан, организации будут получать их от уполномоченных органов, если это необходимо.