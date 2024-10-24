В БРИКС решили не принимать новых участников, а одобрить статус партнера — глава МИД Ирана
10:20 24.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главы государств — участников БРИКС на саммите в Казани приняли решение пока не принимать в состав объединения новых участников, а присвоить ряду стран статус партнеров объединения. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.
«Главы государств БРИКС в ответ на просьбы от 30 до 35 стран о вступлении в объединение на встрече в Казани приняли решение, что на данный момент в группу не будут приниматься новые участники, а некоторые страны присоединятся к БРИКС в качестве партнеров», — приводит слова министра агентство IRNA.
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