В БРИКС решили не принимать новых участников, а одобрить статус партнера — глава МИД Ирана

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы государств — участников БРИКС на саммите в Казани приняли решение пока не принимать в состав объединения новых участников, а присвоить ряду стран статус партнеров объединения. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

«Главы государств БРИКС в ответ на просьбы от 30 до 35 стран о вступлении в объединение на встрече в Казани приняли решение, что на данный момент в группу не будут приниматься новые участники, а некоторые страны присоединятся к БРИКС в качестве партнеров», — приводит слова министра агентство IRNA.