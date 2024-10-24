ГД ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Согласно документу, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению, то другая незамедлительно окажет ей военную и иную помощь.

Договор был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года. Президент РФ Владимир Путин внес его на ратификацию в Госдуму 14 октября.