ГД ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР
11:00 24.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Согласно документу, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению, то другая незамедлительно окажет ей военную и иную помощь.
Договор был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года. Президент РФ Владимир Путин внес его на ратификацию в Госдуму 14 октября.
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