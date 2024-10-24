Канада снизит на 20% ежегодные квоты на прием мигрантов — ТВ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Канады намерены снизить по меньшей мере на 20% ежегодные квоты на приток мигрантов. Об этом в среду сообщил телеканал CTV.

Ожидается, что более подробно о запланированных изменениях в четверг объявит премьер-министр Джастин Трюдо.

Ранее в среду телеканал Global News со ссылкой на несколько источников в правительстве проинформировал, что Оттава в ближайшее время сообщит о серьезных изменениях в иммиграционной системе страны, чтобы сократить число новых приезжих. По их данным, речь в первую очередь идет о снижении числа мигрантов в ближайшие несколько лет.