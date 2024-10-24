Запад использует Украину для создания критических угроз безопасности РФ — Путин

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад использует Украину для создания критических угроз безопасности России, игнорируя жизненные интересы РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в формате «БРИКС плюс» / «аутрич».

«Нарушаются принципы равной и неделимой безопасности. Поощряются межгосударственные и междоусобные распри. Один из примеров этого — это Украина, которую использовали и используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности и ущемления прав русскоязычных людей», — подчеркнул Путин.