Переход к многополярному миру тормозят силы, привыкшие доминировать над всем и вся — Путин

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переход к новому многополярному миропорядку тормозят силы, привыкшие «доминировать над всем и вся». Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на саммите БРИКС в формате «БРИКС Плюс» / «аутрич».

«Переход к более справедливому мироустройству идет непросто. Его становление тормозят силы, привыкшие мыслить и действовать в логике доминирования на всем и вся», — сказал Путин.