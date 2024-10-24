На Украине заявили о переходе к «наступательной украинизации» общественной жизни
12:20 24.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень объявил о переходе от «кроткой» к «наступательной украинизации» общественной жизни страны. По его словам, у руководства теперь есть рычаги воздействия и наказания за несоблюдение языковых норм.
«Теперь ничего другого, кроме наступательной украинизации, которая пришла на смену кроткой, я не вижу <…> Наступательная украинизация предусматривает строгий контроль соблюдения языкового закона во всех без исключения сферах общественной жизни на территории Украины», — сказал он в интервью изданию «Украинская правда». По его словам, ранее не было возможностей давления на СМИ, сферу культуры или обслуживания, чтобы те следовали в русле государственной языковой политики. «У нас есть инструменты и рычаги мониторинга, контроля и наказания каждого из субъектов хозяйствования», — отметил омбудсмен.
Кремень также затронул образовательную сферу, посетовав, что родители «не реагируют на применение негосударственного языка в воспитании своих детей». По его словам, фиксируется использование русского языка детьми как в школах, так и вне ее. Влиять на детей омбудсмен собрался через их родителей. «Разработать дополнительные возможности для повышения уровня преподавания украинского языка и, конечно, овладение украинским языком как государственным со стороны родителей», — сказал он. Возложить эту работу он собирается на региональные власти, выразив мнение, что подобные курсы должны быть открыты при каждой школе.
НОВОСТИ
- 13:20 24.10.2024
- Силы ПВО за сутки сбили 77 украинских беспилотников самолетного типа — МО РФ
- 13:05 24.10.2024
- Страны БРИКС должны стать стабилизирующей силой в мире — Си Цзиньпин
- 13:00 24.10.2024
- Доля экологически чистой энергогенерации в РФ составляет 85% — Путин
- 12:32 24.10.2024
- Зерновая биржа позволит обезопасить торговлю в БРИКС от внешних рисков — Путин
- 12:05 24.10.2024
- Переход к многополярному миру тормозят силы, привыкшие доминировать над всем и вся — Путин
- 12:00 24.10.2024
- Запад использует Украину для создания критических угроз безопасности РФ — Путин
- 11:32 24.10.2024
- Цены на связь в России в 2025 году могут вырасти на 10–15% - СМИ
- 11:20 24.10.2024
- РФ должна войти в топ-25 ведущих стран по плотности роботизации к 2030 г. — Силуанов
- 11:05 24.10.2024
- Канада снизит на 20% ежегодные квоты на прием мигрантов — ТВ
- 11:00 24.10.2024
- ГД ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать