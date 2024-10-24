На Украине заявили о переходе к «наступательной украинизации» общественной жизни

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень объявил о переходе от «кроткой» к «наступательной украинизации» общественной жизни страны. По его словам, у руководства теперь есть рычаги воздействия и наказания за несоблюдение языковых норм.

«Теперь ничего другого, кроме наступательной украинизации, которая пришла на смену кроткой, я не вижу <…> Наступательная украинизация предусматривает строгий контроль соблюдения языкового закона во всех без исключения сферах общественной жизни на территории Украины», — сказал он в интервью изданию «Украинская правда». По его словам, ранее не было возможностей давления на СМИ, сферу культуры или обслуживания, чтобы те следовали в русле государственной языковой политики. «У нас есть инструменты и рычаги мониторинга, контроля и наказания каждого из субъектов хозяйствования», — отметил омбудсмен.

Кремень также затронул образовательную сферу, посетовав, что родители «не реагируют на применение негосударственного языка в воспитании своих детей». По его словам, фиксируется использование русского языка детьми как в школах, так и вне ее. Влиять на детей омбудсмен собрался через их родителей. «Разработать дополнительные возможности для повышения уровня преподавания украинского языка и, конечно, овладение украинским языком как государственным со стороны родителей», — сказал он. Возложить эту работу он собирается на региональные власти, выразив мнение, что подобные курсы должны быть открыты при каждой школе.