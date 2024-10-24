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НОВОСТИ

Зерновая биржа позволит обезопасить торговлю в БРИКС от внешних рисков — Путин

12:32 24.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ рассчитывает, что зерновая биржа БРИКС поможет сделать торговлю в объединении независимой от внешних рисков. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» в Казани.

«В рамках БРИКС мы инициировали создание зерновой биржи. Рассчитываем, что такой механизм будет способствовать установлению прозрачного и невосприимчивого к внешним рискам режима торговли агропродукцией как между участниками объединения, так и с другими нашими партнерами», — отметил Путин.

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