Доля экологически чистой энергогенерации в РФ составляет 85% — Путин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Энергобаланс России является одним из самых «зеленых» в мире, доля экологически чистой энергогенерации в стране составляет 85%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс».

«Россия стремится самым активным образом участвовать в общемировом климатическом процессе. Наша страна является одним из лидеров по вкладу в сокращение выбросов парниковых газов, а ее энергобаланс один из самых „зеленых“ в мире. Доля экологически чистых газовой, атомной, гидрогенерации составляет у нас 85%», — сказал он.