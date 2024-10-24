Силы ПВО за сутки сбили 77 украинских беспилотников самолетного типа — МО РФ
13:20 24.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 77 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 77 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
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