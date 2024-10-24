БРИКС может приблизить конец доминирования коллективного Запада — Лукашенко

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объединение БРИКС по своему потенциалу способно приблизить конец истории доминирования коллективного Запада. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» на саммите в Казани.

«БРИКС — это сообщество будущего. По своему потенциалу оно может приблизить конец истории доминирования коллективного Запада, который оказался неспособным нести ответственность за цивилизованное развитие международных отношений», — сказал он.

По словам президента, в силах государств — участников объединения сделать так, чтобы реальные рычаги влияния перешли в руки прогрессивного мирового большинства.