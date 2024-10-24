Конфликт на Украине происходит к огромному сожалению для России — Путин
14:00 24.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия сожалеет из-за всех вооруженных конфликтов в мире, в том числе украинского. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс».
«Конечно, к сожалению, на планете много вооруженных конфликтов. Да и вот у нас тоже на границах то же самое происходит. К огромному нашему сожалению», — подчеркнул российский лидер после выступления президента Палестины Махмуда Аббаса.
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