Конфликт на Украине происходит к огромному сожалению для России — Путин

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сожалеет из-за всех вооруженных конфликтов в мире, в том числе украинского. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс».

«Конечно, к сожалению, на планете много вооруженных конфликтов. Да и вот у нас тоже на границах то же самое происходит. К огромному нашему сожалению», — подчеркнул российский лидер после выступления президента Палестины Махмуда Аббаса.